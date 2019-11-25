Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kafası kapı korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kafası kapı korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Adıyaman'da kafası kapı korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

6 saat önce

Adıyaman'da kafasını demir kapı korkuluğuna sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da kafası kapı korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı, System.String[]

Adıyaman'da kafasını demir kapı korkuluğuna sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde evlerinin kapısından dışarı çıkmak isteyen Emir Halin'in (4) kafası demir korkuluğa sıkıştı.

Ailesi Emir'i kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.


İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Emir Halin'i sıkıştığı yerden kurtardı.


Halin ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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