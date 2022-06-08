Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk öldü

Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenigüven köyünde evinin bahçesinde oyun oynayan Mert Özer'in (2) kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı.
Çocuğu kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaran ailesi, Özer'i sağlık ekiplerine teslim etti.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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