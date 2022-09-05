Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu

05.09.2022 00:30
Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu

Adıyaman'da Kahta Çayı'na giren 30 yaşındaki Mustafa Batmaz boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Kahta Çayı'na giren 30 yaşındaki Mustafa Batmaz boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Kahta Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla serinlemek için Kahta Çayı'na giren Mustafa Batmaz (30), boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını fark edince onu kurtarmak için hemen müdahale etti. Arkadaşını kurtardıktan sonra bu defa da kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları ilk önce arama kurtarma çalışması yaptı. Başarısız olunca ihbarla olay yerine 112 Sağlık Ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından Mustafa Batmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa Batmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Mustafa Batmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından zihinsel engelli genç kızın şiddet gördüğü iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından zihinsel engelli genç kızın şiddet gördüğü iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu
Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:59 Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı
23:49 Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!
23:29 Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı
23:20 Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı
22:50 A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk yenilgisini Gürcistan karşısında aldı
22:30 Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 00:30:48. #1.12#
SON DAKİKA: Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement