Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

01.04.2022 09:05

Son dakika haberler... ADIYAMAN'da, kahvehaneye tabancayla ateş açılması sonucu içerideki 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, kahvehaneye tabancayla ateş açılması sonucu içerideki 2 kişi yaralandı.

Olay, gece İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri kahvehaneye tabancayla ateş açarak kaçtı. Mermilerin isabet ettiği kahvedeki 2 kişi, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI
Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI
Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI
Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI - Son Dakika
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