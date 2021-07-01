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Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

01.07.2021 22:52
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Celal Ç. idaresindeki 34 CLC 522 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü öğrenilemeyen 44 ABK 884 plakalı kamyon ile Adıyaman- Çelikhan karayolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücü Celal Ç. ile araçta bulunan Hacı Yusuf İ. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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