Adıyaman'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
50 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:16 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaan Yılmaz'ın kullandığı 34 SB 2472 plakalı otomobil, Atmalı köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 LC 366 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Osman Oğuz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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