Adıyaman'da kamyonet iş yerine girdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da kamyonet iş yerine girdi, 5 kişi yaralandı

26.03.2022 00:29
Adıyaman'da kamyonet iş yerine girdi, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkan kamyonetin iş yerine girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan kamyonetin iş yerine girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ahmet Yücel idaresindeki 02 LE 102 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerine girdi.

Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlardan Mehmet Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyonetin komşusunun dükkanına girdiğini söyledi. Sesleri duyarak dışarı çıktıklarını anlatan Han, "Kamyonette 5 kişi vardı toplamda, biz de çok korktuk." dedi.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın kontrolden çıkıp ilerlemesi yer alıyor.

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Bahçelievler Mahallesi, Ahmet Yücel, Kamyonet, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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