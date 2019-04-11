Adıyaman'da Kamyonetin Göksu Çayı'na Düşmesi

Adıyaman
'da Göksü Çayı'na düşen kamyonet bulunurken, sürücüsüne henüz ulaşılamadı.
Gölbaşı- Malatya
kara yolu Harmanlı
beldesi yakınlarında dün, kullandığı kamyonetin Göksu
Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan Sezai Çetiner'i (32) arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. AFAD
, itfaiye, dalgıç polisler ve İHH
arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda sürücü bulunamadı.
Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonete, Küncülü Köprüsü'nün yaklaşık 20 metre ilerisinde rastlandı.
Kamyonet, incelemenin ardından otoparka çekildi.
Arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.