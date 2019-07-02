Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kan bağışlarında düşüş yaşanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da kan bağışlarında düşüş yaşanıyor

59 dakika önce

Adıyaman'da Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Adıyaman'da toplanan kan bağışı yaz mevsiminin gelmesiyle düştü.

Adıyaman'da kan bağışlarında düşüş yaşanıyor, System.String[]
Adıyaman'da Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Adıyaman'da toplanan kan bağışı yaz mevsiminin gelmesiyle düştü.

Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Adıyaman'da günlük toplanan kan bağış oranı yaz ayından dolayı düşüş yaşandı. Vatandaşların tatile, çalışmaya ve ya il dışına çıkmalarından dolayı şehir merkezinde oluşan vatandaş sayısının düşmesi kan bağışlarını da etkiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren kan merkezi yetkilileri, yapılan bağışların yetersiz olduğuna ve kan ihtiyacının sürekli ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Yetkililer, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır, vurgusu ile düzenli kan bağışı alınıyor. Adıyaman halkını düzenli kan bağışına davet ediyoruz. Gönüllü vatandaşlarımız kan bağışı yaparak 3 kişiye hayat doğaya da 1 fidan kazandırmış oluyor. Adıyaman halkının konuya hassasiyetle yaklaşarak kan bağışında bulunmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:26:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kan bağışlarında düşüş yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]