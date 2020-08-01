Adıyaman'da kanadı kırık leylek koruma altına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da kanadı kırık halde bulunan leylek tedaviye alındı.

Kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda yaralı ve uçamayan bir leylek bulan Mehmet Kaya, kuşu koruma altına alarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, teslim aldıkları kanadı kırık leyleğe ilk müdahaleyi yaptı. Leylek tedavisi için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Mehmet Kaya, yaralı leyleğe sahip çıktığı için mutlu olduğunu, en kısa sürede iyileşerek tekrar özgürlüğüne kavuşmasını beklediğini söyledi.