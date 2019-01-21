Adıyaman'da Kano Sporu Yaygınlaştırılacak

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Akhisarspor, Mechelen Forması Giyen Edin Cocalic'i Transfer Etti

Fenerbahçe, Bursaspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Galatasaray'ın Kiraladığı Semih Kaya: Yuvamda Olmak Benim İçin Çok Değerli