Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor - Son Dakika

Adıyaman'da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor

6 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 23 köy, 41 mezra olmak üzere toplam 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor, System.String[]

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 23 köy, 41 mezra olmak üzere toplam 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


Adıyaman İl Özel İdare müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.


Kar yağışı nedeniyle merkezde 4 köy 4 mezra, Çelikhan'da 14 köy 22 mezra, Kahta'da 1 köy 6 mezra, Sincik'de 4 köy 10 mezra olmak üzere toplam 23 köy 41 mezrada ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri 4 dozer, 12 greyder, 8 kepçe ve 11 servis aracıyla kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
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