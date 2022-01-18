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Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

18.01.2022 20:41

Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Adıyaman'ın giriş ve çıkış yolları yoğun kar ve tipi nedeniyle saatlerce kapandı.

Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın giriş ve çıkış yolları yoğun kar ve tipi nedeniyle saatlerce kapandı. Yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Meteorolojinin turuncu uyarı yaptığı iller arasında bulunan Adıyaman'da kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı zincirleme kazaları da beraberinde getirdi. Kentin neredeyse tüm giriş ve çıkışları trafiğe kapandı.

Adıyaman Eğri Çayı Köprüsü ve Altınşehir Köprülü Kavşağında meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşım durdu. Saatler süren uğraşlara rağmen trafik akışı sağlanamayınca sürücüler yaşananlara tepki gösterdi. Birçok vatandaş araçlardan inip gitmek istedikleri yeri yürüyerek gitti.

Adıyaman Kahta karayolu kentin doğu çıkışı olan Beşpınar yolunda da araçlar köprü çıkışında yolda kaldı. Organize Sanayi Yolunda da kar nedeniyle yolda araçlar kalınca, fabrika işçileri yürüyerek evlerine gitti.

Kent merkezinde kayan ve ilerleyemeyen araçları vatandaşlar iterek ilerletmeye çalıştı. Adıyaman Belediyesi ve Karayolları ekipleri yol temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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Adıyaman, Tragger, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da kar esareti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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