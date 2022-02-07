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Adıyaman'da kar nedeniyle 1 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika

Adıyaman'da kar nedeniyle 1 yerleşim yerinin yolu kapandı

07.02.2022 10:07
Adıyaman'da kar nedeniyle 1 yerleşim yerinin yolu kapandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar nedeniyle 1 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar nedeniyle 1 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Geçtiğimiz günlerde çok sayıda yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kent genelinde yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başladı. Bu kapsamda kentte sadece Gerger ilçesindeki 1 yerleşim yerinin yolu kapalı kaldı.

Söz konusu bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğü ve kısa süre içerisinde bu yolun da açılacağı bildirildi.

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Adıyaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kar nedeniyle 1 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da kar nedeniyle 1 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika
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