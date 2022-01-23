Adıyaman'da kar nedeniyle 116 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Adıyaman'da kar nedeniyle 13 köy, 103 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalar sürüyor.

Kar nedeniyle Adıyaman merkezde 15, Besni'de 2, Çelikhan'da 4, Gerger'de 73, Kahta'da 9, Sincik'te 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, çok geniş bir yol ağına sahip olduklarını belirterek, il genelinde çok sayıda araç ile köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Adıyaman genelinde 452 köy, 513 mezramız bulunuyor. Ekiplerimiz canla ve başla mücadele ederek çalışıyorlar. Şu anda 13 köy ve 103 mezra yolu kapandı." ifadelerini kullandı.