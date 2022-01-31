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Adıyaman'da kar nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika

Adıyaman'da kar nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu kapandı

31.01.2022 14:15
Adıyaman'da kar nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu kapandı

Adıyaman'da kar nedeniyle 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar nedeniyle 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde 1, Gerger'de 29, Çelikhan'da 7, Sincik'te 9, Gölbaşı'nda 2 ve Kahta'da 1 olmak üzere toplam 49 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Çelikhan, Adıyaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kar nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da kar nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika
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