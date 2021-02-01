Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler - Son Dakika

Karın kepçeyle getirilmesi
Çocukların kar topu oynaması Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Akıncılar Beldesinde ikamet eden iş makinesi operatörü Zeynel Çetinkaya mahalledeki çocukların karla oynayabilmesi için kendi imkanlarıyla 70 kilometre uzaklıktan iş makinesiyle kar getirdi.
Kar kütlesini, beldedeki sağlık ocağı lojmanları bahçesine boşaltan Çetinkaya, çocuklara kar topu oynama keyfi yaşattı.
Kaynak: AA
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