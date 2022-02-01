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Kar nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika

Kar nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu kapandı

01.02.2022 13:07

Adıyaman'da kar nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde 1, ilçelerden Çelikhan'da 48, Gerger'de 23, Kahta'da 1, Gölbaşı'nda 2 ve Sincik'te 9 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Karın yoğun görüldüğü bölgelere anında müdahale edilmesi ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ekiplerin çalıştığını belirten Erdoğan, geçen yıllarda sadece yüksek kesimleri etkileyen yoğun karın, bu sene tüm kenti etkisi altına aldığını kaydetti.

Erdoğan, "Tabii ki bizler kışa girmeden önce İl Özel İdaresi olarak karla mücadele ekiplerimizi oluşturup tüm öngörüleri dikkate almaktayız. Lakin bu yıl Adıyaman, son 20 yılın en fazla kar yağışını alarak biraz işlerimizi zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.

Kar nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu kapandı
Kar nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu kapandı
Kar nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu kapandı
Kar nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu kapandı

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Çelikhan, Adıyaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika


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