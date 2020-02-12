Adıyaman'da 'kar' nedeniyle eğitimi bir gün ara - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'kar' nedeniyle eğitimi bir gün ara - Son Dakika

Adıyaman'da 'kar' nedeniyle eğitimi bir gün ara

16 dakika önce

ADIYAMAN ve ilçelerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Adıyaman'da 'kar' nedeniyle eğitimi bir gün ara, System.String[]

ADIYAMAN ve ilçelerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Adıyaman Valiliği tarafından eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.Ayrıca, Sincik ilçesinde de hamile ve engelli kamu personelinin ise ilçe kaymakamlığı tarafından 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.


Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilde eğitime ara verildi Diyarbakır'a 4 yıl sonra kar yağdı İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:15:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da 'kar' nedeniyle eğitimi bir gün ara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]