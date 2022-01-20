Rize'de kar nedeniyle eğitime yarın da ara verildi - Son Dakika

Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Vali Çeber'in şu değerlendirmesine yer verildi:

"Sevgili atmacalarım, kıymetli velilerim. Birkaç gündür devam eden kar yağışı ve tatil kararlarımızla dönemin son gününe geldik. Yarın da hava şartlarımız aynı gibi. Yazışmalardan çıkardığım sonuçlar ve kurumlarla yaptığımız değerlendirmelerle yarın şöyle yapalım diyoruz. Birçok atmacamız yarın ilk kez karne alacak ve o heyecanı okulda yaşamak istiyor. Yine birçok atmacamız son gün okullarında öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor. Bu ve benzeri nedenlerle hava şartları nedeniyle yarın da tatil ancak yukarıdaki nedenlerden dolayı okula gitmek isteyen ve buna imkanı olan öğrenciler için okullar açık. İdareci ve öğretmenlerimizin okullarda sevgili öğrencileri için hazır olmasına karar verilmiştir."