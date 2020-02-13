Adıyaman'da kar sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kar sevinci - Son Dakika

Adıyaman'da kar sevinci

6 saat önce

Adıyaman'da kar sevinciADIYAMAN'da, 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar sevinci yaşadı.

Adıyaman'da kar sevinci

ADIYAMAN'da, 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar sevinci yaşadı.

Kentte bu akşam saatlerinde kentinde başlayan kar yağışıyla birlikte Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından buzlanmaya karşı tuzlama yapıldı. Kente 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda karın keyfini çıkartırken araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi. Cadde ve sokaklarda bazı vatandaşlar kar üzerine kayarken bazı çocuklar ise kar topu oynadı.

Adıyaman'da kar sevinci

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz
Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan sokaktaki vatandaşın sorularını yanıtlayacak Diyarbakır'a 4 yıl sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 06:40:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da kar sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]