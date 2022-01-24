Adıyaman'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

ADIYAMAN (AA) Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar sonrası tipinin de etkili olması nedeniyle ilçe merkezlerinde güçlükle sağlanıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kahta ilçesinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor, kapanan yolları belediye ekipleri kar küreyerek temizliyor.