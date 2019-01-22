Adıyaman'da Kar Yağışı
1 saat önce
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 21 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Adıyaman
'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 21 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can
Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan
, Gerger
ve Sincik
ilçelerinde 7 köy ile 14 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.
Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 40 kişilik ekibin aralıksız çalıştığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:51 Kaynak: AA
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