Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kar Yağışı

Adıyaman'da Kar Yağışı

1 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 21 yerleşim biriminin yolu kapandı.

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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 21 yerleşim biriminin yolu kapandı.


Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde 7 köy ile 14 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.


Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 40 kişilik ekibin aralıksız çalıştığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Mehmet Can, Adıyaman, Kar, Güncel
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