Adıyaman'da kar yağışı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede özellikle yüksek bölgelerde geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 9 köy karın etkisi altına girdi.

İlçe merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı nedeniyle Gölbaşı Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler ayrıca yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlıyor.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, çalışmaların devam ettiğini ve ekiplerin ilçede tuzlama çalışması yaptığını belirtti.

Şu an itibariyle ilçe merkezinde kapalı yolun bulunmadığını ifade eden Yıldırım, "Amacımız olumsuz kış şartlarının, hizmetleri aksatmasına engel olmaktır. Bunun için de ekiplerimiz, 24 saat hizmet esasına göre hazır bekliyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadığı sürece araçlarıyla dışarı çıkmasınlar. Çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız ise kış lastiğini ve kar zincirlerini takmayı ihmal etmesinler." dedi.

Öte yandan Adıyaman- Çelikhan karayolu Ormaniçi köyü yakınlarında yaklaşık 5 araç, buzlanan yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, köylülerin yardımlarıyla kaldıkları yerden çıkarıldı.