Kar yağışını davul eşliğinde halay çekerek kutladılar - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kahta ilçesinde etkili olan kar yağışında çocuklar kartopu oynadı.

Yeni Mahallede bir araya gelen gençler uzun süreden beri bekledikleri kar yağışını davul eşliğinde halay çekerek kutladı. Doyasıya halay çeken gençler daha sonra kar topu oynadı.

Gölbaşı ilçesinde öğlen başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.

Yaklaşık 15 santim kalınlığına ulaşan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Merkezdeki cadde ve sokaklardaki karları belediye kepçesi vasıtasıyla temizlenirken, Gölbaşı'nı il, ilçe ve köylere bağlayan yolların açılması için İl Özel İdare ve kaymakamlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.