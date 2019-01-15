Adıyaman
'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, 248 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
ADIYAMAN - Adıyaman'da etkili olan yağmur ve kar yağışı özellikle kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.
Yaklaşık 2 haftadır kapalı olan Sincik
ilçesi Arıkonak
Karayolu, Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri tarafından açıldı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle açılan yolların tekrar kapandığı ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'ın Besni
, Gölbaşı
, Tut
, Çelikhan
, Sincik ve Gerger
ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Adıyaman merkez, Kahta
ve Samsat
ilçelerinde yağmur yağışı etkisini sürdürüyor.
Adıyaman'da 94 köy ve bağlı 154 mezra olmak üzere toplam 248 yerleşim birimine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman merkeze bağlı 13 köy, 13 mezra, Besni'ye bağlı 4 köy, 3 mezra, Çelikhan'a bağlı 20 köy, 31 mezra, Gerger'e bağlı 24 köy, 47 mezra, Gölbaşı'na bağlı 10 köy, 10 mezra, Kahta'ya bağlı 4 köy, 9 mezra, Sincik'e bağlı 17 köy, 40 mezra, Tut'a bağlı 2 köy, 1 mezra olmak üzere toplam 94 köy, 154 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal yerleşim yerlerinin yollarını açmak çalışmalarına devam ediyor.