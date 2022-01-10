103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kar nedeniyle Bingöl, Elazığ ve Siirt'te 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de gece saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 32, ilçelerden Karlıova'da 8, Adaklı'da 10, Solhan'da 16, Genç'te 11, Kiğı'da 5, Yayladere'de 17 ve Yedisu'da 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ve esnaf da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Yedisu ilçesinde yaşayan Gıyasettin Ermiştekin, kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bu yağışların bereket getirmesini diledi.

Elazığ

Elazığ'da da kardan dolayı 12 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Karın etkili olduğu ilçelerden Kovancılar'da 7, Sivrice'de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında kar yağışı dün geceden beri etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle ilçede 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.