Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

6 saat önce

Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi, System.String[]

Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta dereceli okullarda (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağını kaydedildi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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