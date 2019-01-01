Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açılıyor
1 saat önce
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince açılıyor.
Adıyaman
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince açılıyor.
Adıyaman'da Karayolları 87. Şube Şefliği ve İl Özel İdare ekipleri, yılbaşı akşamı ve tatil gününde de kar temizleme çalışmasını sürdürdü. Ekipler kapanan yolları açma çalışmasına ara vermeden sürdürdü. Karayolları ekipleri daha önce açılan fakat kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden kapanan Sincik
Arıkonak- Malatya
Karayolunda yol açma çalışmalarına devam etti.
Adıyaman'da özellikle kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan köy yolları İl Özel İdare ekiplerince açılıyor. Yetkililer, Adıyaman'da 31 köy ve 34 mezraya ulaşım sağlanamadığını ve ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak
Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı
Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü