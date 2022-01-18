Adıyaman'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi - Son Dakika

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım, güçlükle sağlandı.

Öğle saatleri itibariyle Adıyaman kent merkezinde etkili olan kar, havanın kararmasıyla etkisini artırdı.

Altınşehir Mahallesi Eğri Çayı Köprüsü ile Karaali Köprüsü'nde ulaşım neredeyse durma noktasına geldi, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Adıyaman Belediyesi ekipleri ile Karayolları 87. Şube Şefliği, tuzlama çalışması yaparak yolların açılması için çalışmalar yürüttü.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, kapanan yolları trafiğe açmak için ekiplerin çalıştığını söyledi.

Kısa zamanda ekiplerin sonuca ulaşmasını beklediklerini anlatan Kılınç, "Karayolları ile beraber koordineli şekilde çalışıyoruz. Trafikteki araçların büyük bir kısmında kış lastiği olmadığı için maalesef yolda sıkıntı yaşanıyor. Vatandaşlarımızın çok acil olmadığı sürece yaz lastiğiyle yola çıkmamaları gerekmekte. Tüm tedbirlerimizi aldık, ekiplerin çalışmaları sürüyor." diye konuştu.