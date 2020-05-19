Adıyaman'da, karantinadakiler saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' okudu - Son Dakika

Adıyaman'da, karantinadakiler saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' okudu

Adıyaman'da, karantinadakiler saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' okuduADIYAMAN'da, karantinaya alınan 274 kişi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkışının 101'inci yıldönümünde ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu.

Adıyaman'da, karantinadakiler saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' okudu ADIYAMAN'da, karantinaya alınan 274 kişi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkışının 101'inci yıldönümünde ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC ve Cezayir'den getirilerek Adıyaman Safvan Bin Muattal Yurduna yerleştirilen 274 kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde pencerelere çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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