Adıyaman'da karantinaya alınan adres sayısı artıyor - Son Dakika

Adıyaman'da son günlerde artan korona virüs vaka sayıları nedeniyle karantinaya alınan adres sayıları da yükseliyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki gün 85 adresi, bu gün ise 116 adresi 10 gün süreyle karantina altına aldı. Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin adresleri karantina altına alınıyor.

Yaklaşık 1 ay öncesi kadar sayının 30'lara kadar düştüğü Adıyaman'da son günlerde vaka sayılarında ciddi artış gözlemleniyor. - ADIYAMAN