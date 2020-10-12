Karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Adıyaman - Çelikhan kara yolu kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

Ekipler, araç içerisindeki İ.P. ve H.R.B'nin karantina ihlali yaptığını tespit etti.

Söz konusu 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince öğrenci yurduna götürülerek karantina altına alındı.