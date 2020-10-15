Adıyaman'da karantinayı ihlal eden kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ulaşım aracında karantina ihlali yapıldığı ihbarı aldı.
Ekipler, araç içerisindeki Ş.E'nin karantina ihlali yaptığını tespit etti.
Ş.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
- Kaynak: AA
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