Adıyaman'da karbonmonoksit gazından 2 kişi etkilendi - Son Dakika

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından 2 kişi etkilendi
6 saat önce
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Adıyaman Bahçelievler mahallesinde C.K ve A.K. isimli şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler şahısları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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