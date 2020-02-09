Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 20 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:00 Kaynak: AA
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 20 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı.
İl ve merkeze bağlı köylerde sobadan sızan gazdan zehirlenen 20 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanelere kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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