Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Hastanelere kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İl ve merkeze bağlı köylerde sobadan sızan gazdan zehirlenen 30 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı.

Adıyaman 'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 30 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

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