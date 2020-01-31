Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 30 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 30 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı.
İl ve merkeze bağlı köylerde sobadan sızan gazdan zehirlenen 30 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanelere kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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