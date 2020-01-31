Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 30 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 30 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı.

İl ve merkeze bağlı köylerde sobadan sızan gazdan zehirlenen 30 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelere kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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