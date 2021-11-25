Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da, sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve çocuğu tedavi altına alındı.

Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Zeliha A. ile oğlu Emrah A'yı baygın halde bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit ettiği anne ve çocuğu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zeliha A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.