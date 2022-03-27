Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kayatepe köyünde yaşayan anne Dilek E. (40), çocukları Ravza (2), Yiğit (4), Erva (11), Yusuf E. (15), evlerinde baygın halde bulundu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve 4 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan anne ve çocukları tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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