Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı

27.03.2022 12:24

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kayatepe köyünde yaşayan anne Dilek E. (40), çocukları Ravza (2), Yiğit (4), Erva (11), Yusuf E. (15), evlerinde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve 4 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan anne ve çocukları tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
500
Cadde ortasında birbirine giren amca ve yeğen hastaneye kaldırıldı Cadde ortasında birbirine giren amca ve yeğen hastaneye kaldırıldı Gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti Gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:53 Mersin'de köpek sürüsü, yoldan geçen genç kıza saldırdı!
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 13:35:16. #1.13#
SON DAKİKA: Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement