Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi tedavi altına alındı

13 dakika önce

Adıyaman il merkezi ile Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi tedavi altına alındı, System.String[]

Adıyaman il merkezi ile Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Menderes Mahallesi 1217 Sokak'ta yaşayan Topaloğlu ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Ailenin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine adrese giden sağlık görevlileri, zehirlenen İbrahim Halil, Denizi Ruhat ve Gazal Topaloğlu'nu Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aynı sokakta ikamet eden ve sobadan sızan gazdan zehirlenen Gamze Nur Yücel de sağlık ekipleri tarafından aynı hastaneye götürüldü.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu il merkezinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 11 kişi kentteki özel hastaneler ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Menderes, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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