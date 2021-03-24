Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kızılin köyünde aynı aileden C.S. Ş.S. ve Ü.S. sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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