Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Hastanede tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Kızılin köyünde aynı aileden C.S. Ş.S. ve Ü.S. sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' ifadesi marka oldu

Babasının silahıyla oynayan küçük çocuk annesini kurşunun hedefi yaptı

Kendisini terk eden sevgilisini kurşuna dizen katilden pes dedirten savunma

Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi

Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu