Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Yeni Sanayi Mahallesi'nde yaşayan baba Orhan, anne Saniye, çocukları Yasin ve Halis G. sobadan sızan gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, aileyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika