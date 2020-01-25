Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki Ayşe Çetin öldü.

Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki Ayşe Çetin öldü.


Olay, gece saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesi Kızılin köyünde meydana geldi. Tek katlı evinde Ayşe Çetini hareketsiz bir şekilde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapmış oldukları kontrollerde Ayşe Çetin'in öldüğünü belirtti.Yaşamını yitiren Ayşe Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. - ADIYAMAN

Ayşe Çetin, Adıyaman, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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