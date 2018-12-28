Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Menderes
Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Mustafa Derviş
, ailesinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini anlayınca durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki adrese giden sağlık ekipleri, evde baygın halde bulunan Sara ile çocukları Yasemin, Nesrin, Casım, Aya ve Mahmut Derviş
'i Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve çocukları tedavi altına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:54 Kaynak: AA
Belediye Başkanı'na Ait Ev, Dakikalar İçinde Kül Oldu
17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin
CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ı Ziyaret Etti
Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu