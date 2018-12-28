Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Mustafa Derviş, ailesinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini anlayınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki adrese giden sağlık ekipleri, evde baygın halde bulunan Sara ile çocukları Yasemin, Nesrin, Casım, Aya ve Mahmut Derviş'i Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve çocukları tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:54 Kaynak: AA

Menderes, Kahta, Adıyaman, Güncel
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