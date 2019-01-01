Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Mansur ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini anlayınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekiplerince baba İbrahim El ve anne Neva Mansur ile çocukları Meryem, Güzel ve Cenah Mansur ilk tedavilerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.



Suriye uyruklu ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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