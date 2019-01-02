Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

26 dakika önce

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayalık Mahallesi 2435 Sokak'taki tek katlı bir evde yaşayan Bakır ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan anne Emine ve baba Cumali ile çocukları Meryem, Mehmet ve İrem Bakır'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:31 Kaynak: AA

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