Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

39 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi 9043 Sokak'ta yaşayan Türkan ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.

Sağlık ekiplerince evde ilk müdahaleleri yapılan anne Abide (40), çocukları Özlem (19), Sümeyye (17) ve Emrullah Efe Türkan (2), Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Menderes, Kahta, Adıyaman, Güncel
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