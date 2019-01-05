Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Menderes
Mahallesi 9043 Sokak'ta yaşayan Türkan ailesi, 112 Acil Servis
'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.
Sağlık ekiplerince evde ilk müdahaleleri yapılan anne Abide (40), çocukları Özlem (19), Sümeyye (17) ve Emrullah Efe Türkan (2), Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:23 Kaynak: AA
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