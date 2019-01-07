Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Çobanoğlu ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.


Kentteki Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yusuf, Muhammed, Rumeysa ve Müslüm Çobanoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Acil Servis, Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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