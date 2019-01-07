Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Mahallesi
'nde ikamet eden Çobanoğlu ailesi, 112 Acil Servis
'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.
Kentteki Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yusuf, Muhammed, Rumeysa ve Müslüm Çobanoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:10 Kaynak: AA
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