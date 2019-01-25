Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Erikli
köyünde yaşayan Gümüş
ailesi, 112 Acil Servis
'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan anne Bedriye Gümüş (45) ile çocukları Musa (6), Özlem (8), Ayşe (11) ve Güldem Gümüş'ün (10) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:11 Kaynak: AA
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