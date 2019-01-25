Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


İlçeye bağlı Erikli köyünde yaşayan Gümüş ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.


Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan anne Bedriye Gümüş (45) ile çocukları Musa (6), Özlem (8), Ayşe (11) ve Güldem Gümüş'ün (10) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Erikli, Gümüş, Kahta, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak

Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:22:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]